muzapbarovangmai

Готова к сотрудничеству

Добрый день!

Если вам необходимо перевести видео/аудио в печатный вариант, привести в порядок ваши документы/файлы в формате excel/word согласно пунктуации, орфографии и необходимым вам параметрам, я могу помочь с вашим заказом.

Есть опыт в транкрибации. Транскрибирую на русском и казахском языках.

Выполню ваш заказ в необходимые вами сроки, всегда буду с вами на связи вне зависимости от разницы наших часовых поясов.

Буду рада сотрудничеству с вами,

с уважением, Нургуль Музапбарова