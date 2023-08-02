muzapbarovangmai

Нургуль muzapbarovangmaimuzapbarovangmai
26 летКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Готова к сотрудничеству
Добрый день!
Если вам необходимо перевести видео/аудио в печатный вариант, привести в порядок ваши документы/файлы в формате excel/word согласно пунктуации, орфографии и необходимым вам параметрам, я могу помочь с вашим заказом.
Есть опыт в транкрибации. Транскрибирую на русском и казахском языках.
Выполню ваш заказ в необходимые вами сроки, всегда буду с вами на связи вне зависимости от разницы наших часовых поясов.
Буду рада сотрудничеству с вами,
с уважением, Нургуль Музапбарова