Качественный графический, веб, ui/ux дизайн
Привет! Меня зовут Ника, я дизайнер с опытом работы с всемирно известными компаниями, перешла на фриланс и готова помочь вам с проектом.
Новичок на платформе, но не в дизайне.
Стек:
- Figma
- Ai
- Ps
- Tilda
- Lr
Связь со мной:
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Номер телефона: 89961255575
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Logo Creativity studio5 просмотров
- Stopwatch design5 просмотров
- Yoga center site2 просмотра
- Site design creative studio4 просмотра