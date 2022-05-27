Качественный графический, веб, ui/ux дизайн

Привет! Меня зовут Ника, я дизайнер с опытом работы с всемирно известными компаниями, перешла на фриланс и готова помочь вам с проектом.

Новичок на платформе, но не в дизайне.

Стек:

Figma

Ai

Ps

Tilda

Lr

Готова обсудить ваш проект в любом удобном для вас формате. Если вам сложно определиться с брифом, я обязательно помогу вам это сделать.

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