Верстка HTML сайтов. Верстка HTML-писем (знание костылей для старых outlook, адаптивное письмо)

Привет! Меня зовут Михаил, мне 23 года. Верстаю адаптивные, кроссбраузерные сайты.

ВАЖНО! Работаю без предоплаты.

Вёрстка сайтов:

1. Кроссбраузерно;

2. по БЭМ;

3. GULP;

4. SCSS;

5. CSS3\HTML5;

6. JavaScript.

Верстка писем:

1. Сверстаю письма для ваших рассылок, быстро, качественно, недорого.

2. Знание костылей outlook.

3. Адаптивное письмо. (перестроение блоков, смена картинок при уменьшении экрана совместимое с outlook).

4. В основном всегда пытаюсь делать письмо текстом, нежели картинкой.

▬ От вас нужно будет:

Готовый макет письма выполненный в программах Figma, Photoshop

(если же макета нет и нужна его отрисовка, а после верстка - цена будет другой)

По окончанию работы вы получаете:

► Адаптивное HTML-письмо.

► Сообщение будет проверено на нескольких почтах и с разных устройств.

► Архив с окончательной версткой письма.

❗ Важно.

► Шрифты

В почтовых рассылках допускается использование только стандартных шрифтовых наборов, которые присутствуют на всех устройствах.

Arial, Tahoma, Verdana, Trebuchet MS, Georgia, Courier, Courier New, Times New Roman

► Прочее.

Не стоит использовать тени у картинок, блоков и других объектов. (в частности для outlook старых версий)

Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Из-за множества ограничений в верстке писем, письмо не может быть сверстано на 100 процентов как в макете.

Гарантия на верстку. В течение 1 месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, Javascript;

Кроссбраузерность;

Адаптивная верстка;

SCSS;

GulpJS;

Git;

Cтандарты W3C;

Реализация pixel perfect;

Telegram: @mveselovv

mail: [email protected]