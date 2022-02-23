Привет! Меня зовут Михаил, мне 23 года. Верстаю адаптивные, кроссбраузерные сайты.
ВАЖНО! Работаю без предоплаты.
Вёрстка сайтов:
1. Кроссбраузерно;
2. по БЭМ;
3. GULP;
4. SCSS;
5. CSS3\HTML5;
6. JavaScript.
Верстка писем:
1. Сверстаю письма для ваших рассылок, быстро, качественно, недорого.
2. Знание костылей outlook.
3. Адаптивное письмо. (перестроение блоков, смена картинок при уменьшении экрана совместимое с outlook).
4. В основном всегда пытаюсь делать письмо текстом, нежели картинкой.
▬ От вас нужно будет:
Готовый макет письма выполненный в программах Figma, Photoshop
(если же макета нет и нужна его отрисовка, а после верстка - цена будет другой)
По окончанию работы вы получаете:
► Адаптивное HTML-письмо.
► Сообщение будет проверено на нескольких почтах и с разных устройств.
► Архив с окончательной версткой письма.
❗ Важно.
► Шрифты
В почтовых рассылках допускается использование только стандартных шрифтовых наборов, которые присутствуют на всех устройствах.
Arial, Tahoma, Verdana, Trebuchet MS, Georgia, Courier, Courier New, Times New Roman
► Прочее.
Не стоит использовать тени у картинок, блоков и других объектов. (в частности для outlook старых версий)
Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Из-за множества ограничений в верстке писем, письмо не может быть сверстано на 100 процентов как в макете.
Гарантия на верстку. В течение 1 месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Javascript;
- Кроссбраузерность;
- Адаптивная верстка;
- SCSS;
- GulpJS;
- Git;
- Cтандарты W3C;
- Реализация pixel perfect;
Telegram: @mveselovv
mail: [email protected]
Портфолио
- Письмо для компании.12 просмотров
- Яндекс Путешествия.7 просмотров
- Макет был взят из интернета. (сверстан мной)16 просмотров
- Макет был взят из просторов интернета.15 просмотров
- HTML-письмо. (Для мед. форума)14 просмотров