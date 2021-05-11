Я с любовью отношусь к своему ремеслу, ценю свою репутацию и ваше время. Поэтому, обращаясь ко мне, вы полностью решаете свою проблему в сфере web-разработки.
Могу выполнить для вас:
- Адаптивную, валидную, кроссбраузерную верстку из макетов любого формата (PSD, Figma, Sketch) со сложной анимацией и оптимальной скоростью загрузки сайта.
- Адаптацию вашего готового сайта под любые устройства.
- Правки вашего сайта.
- Интеграцию верстки на WordPress.
В работе использую:
- HTML5 (PUG) / CSS3 (Sass/SCSS) / CSS Flexbox / CSS Grid / BEM (БЭМ).
- JavaScript / JQuerry / Gulp.
- PHP / WordPress.
Гарантии:
- Соблюдение сроков проекта.
- Постоянная связь для решения текущих задач по вашему проекту.
- Выполнение проекта до полного принятия.
- Внесение правок даже после принятия вами работы.
Сайт-портфолио:
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage c анимацией88 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage c анимацией99 просмотров
- Адаптивная верстка многостраничного сайта82 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage со слайдерами100 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage c анимацией64 просмотра