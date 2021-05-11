Адаптивная верстка сайтов любой сложности. HTML5 / CSS3 / JQuery / Wordpress

Я с любовью отношусь к своему ремеслу, ценю свою репутацию и ваше время. Поэтому, обращаясь ко мне, вы полностью решаете свою проблему в сфере web-разработки.

Могу выполнить для вас:

- Адаптивную, валидную, кроссбраузерную верстку из макетов любого формата (PSD, Figma, Sketch) со сложной анимацией и оптимальной скоростью загрузки сайта.

- Адаптацию вашего готового сайта под любые устройства.

- Правки вашего сайта.

- Интеграцию верстки на WordPress.

В работе использую:

- HTML5 (PUG) / CSS3 (Sass/SCSS) / CSS Flexbox / CSS Grid / BEM (БЭМ).

- JavaScript / JQuerry / Gulp.

- PHP / WordPress.

Гарантии:

- Соблюдение сроков проекта.

- Постоянная связь для решения текущих задач по вашему проекту.

- Выполнение проекта до полного принятия.

- Внесение правок даже после принятия вами работы.

Сайт-портфолио:

https://portfolio-mvkcode.ru