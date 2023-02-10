Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Мои сайты адаптивны, валидны и работают одинаково во всех современных браузерах.
Работая со мной, вы получаете:
1. Экономию времени и нервов. Просьба, пожелания и доработки уже включены в стоимость услуг. Так что если Вы пропустили пару мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат;
2. Внимательность к деталям и качеству проекта. Перенесу Ваш дизайн в вёрстку один в одни, предложу свои идеи по его улучшению, если потребуется. Помогу с тех. заданием;
3. Соблюдение сроков. Понимаю важность сроков и ценю Ваше и своё время;
4. Легкость в общении и консультации во время выполнения заказа. Я на связи и готов оперативно ответить на возникающие вопросы.
Гарантия на вёрстку: в течение недели после завершения проекта бесплатно исправлю свои ошибки и недоработки, которые могут быть пропущены во время приема работы и замечены позже.
Связь:
1. Почта: [email protected];
2. Telegram: myaddib3.
Чем занимаюсь:
1. Верстка сайтов. Валидный, чистый кроссбраузерный код;
2. Верстаю по макетам PSD, Figma, Sketch;
3. Верстка с использованием современных технологий: Flexbox, Grid, CSS3, HTML5.
4. Адаптирую сайты под разные устройства;
5. Публикацией сайта в интернете, работа с хостингами.
Пишите, буду рад обсудить и выполнить Ваш проект!
- Пример верстки интернет-магазина7 просмотров