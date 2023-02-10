Удобные сайты качественно и в срок.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Мои сайты адаптивны, валидны и работают одинаково во всех современных браузерах.



Работая со мной, вы получаете:

1. Экономию времени и нервов. Просьба, пожелания и доработки уже включены в стоимость услуг. Так что если Вы пропустили пару мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат;

2. Внимательность к деталям и качеству проекта. Перенесу Ваш дизайн в вёрстку один в одни, предложу свои идеи по его улучшению, если потребуется. Помогу с тех. заданием;

3. Соблюдение сроков. Понимаю важность сроков и ценю Ваше и своё время;

4. Легкость в общении и консультации во время выполнения заказа. Я на связи и готов оперативно ответить на возникающие вопросы.



Гарантия на вёрстку: в течение недели после завершения проекта бесплатно исправлю свои ошибки и недоработки, которые могут быть пропущены во время приема работы и замечены позже.



Связь:

1. Почта: [email protected];

2. Telegram: myaddib3.



Чем занимаюсь:

1. Верстка сайтов. Валидный, чистый кроссбраузерный код;

2. Верстаю по макетам PSD, Figma, Sketch;

3. Верстка с использованием современных технологий: Flexbox, Grid, CSS3, HTML5.

4. Адаптирую сайты под разные устройства;

5. Публикацией сайта в интернете, работа с хостингами.





Пишите, буду рад обсудить и выполнить Ваш проект!