myasoedova88

Журналист, редактор, копирайтер

Более восьми лет работаю журналистом. Не представляю свою жизнь без двух вещей - текстов и путешествий. Начинала свой путь как журналист раздела шоу-бизнес, через год стала редактором рубрики, а ещё через год - редактором сайта-миллионника. Писала новости, статьи, лонгриды, рекламные материалы, сценарии, брала интервью у звёзд (в том числе и у голливудских). Умею писать так, чтобы людям было интересно. Свободно пишу на русском и украинском языках. Также берусь за переводы и редактирование текстов. Начинаю писать тексты на польском. Знаю, что такое сео и имею опыт написания текстов по ключевым словам.