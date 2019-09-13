mydearfriend86

Ничего не предвещало беды, почти. Сначала перебрали популярные биржи, чтобы был минимальный процент по сейфу - окей. Потом оказалось, что у человека нет WebMoney. Договорились на киви, я сделал работу по ТЗ полностью и поставил защиту, чтобы обезопасить себя. Первые 3-4 дня все окей, потом человек, когда должен проверить софт до конца и оплатить, пропадает почти на неделю. Потом появляется и говорит, что у него проблемы с телеграмом. Окей, я оставил ему почту (про VPN и прокси не слышали, видимо), он сказал что проверит в тот же день и опять пропал, до сих пор не объявившись. Никому не рекомендую работать с данным заказчиком, либо работать строго по сейфу, 2 недели ждать ср**ые 4к - не лучшая затея, не нарвитесь.