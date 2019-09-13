mydearfriend86

Евгений Немиров mydearfriend86

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание полуручного автокликера

    Есть софт, который нужно настраивать, но неопытный пользователь долго с ним разбирается и потому нужен автокликер. Автокликер должен прожать несколько клавишей в интерфейсе софта + получить данные json с сайта ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер для pinnacle

    Сайт - pinnacle.com 2 задачи: 1) Раздел e-sports https://beta.pinnacle.com/en/Sports/12 Матчи live, CS:GO, ставка на форы по раундам. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

LawlietZZZ
Артём 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$62
2 балла
6 лет назад
Написание полуручного автокликера
Ничего не предвещало беды, почти. Сначала перебрали популярные биржи, чтобы был минимальный процент по сейфу - окей. Потом оказалось, что у человека нет WebMoney. Договорились на киви, я сделал работу по ТЗ полностью и поставил защиту, чтобы обезопасить себя. Первые 3-4 дня все окей, потом человек, когда должен проверить софт до конца и оплатить, пропадает почти на неделю. Потом появляется и говорит, что у него проблемы с телеграмом. Окей, я оставил ему почту (про VPN и прокси не слышали, видимо), он сказал что проверит в тот же день и опять пропал, до сих пор не объявившись. Никому не рекомендую работать с данным заказчиком, либо работать строго по сейфу, 2 недели ждать ср**ые 4к - не лучшая затея, не нарвитесь.