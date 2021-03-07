Необходим перевод лендинга https://ventoxx.com/ на румынский язык. Обязательна проверка носителем языка. Пожалуйста, присылайте референции/указывайте опыт работы с переводами на этот язык.
ООО Вентокс
ООО Вентокс работает на украинском рынке с 2010 года. Мы имеем представительства по всей Украине, а также в Германии, России и странах Балтии. Вся наша продукция получила европейский сертификат качества CE и успешно реализовывается на европейских рынках сбыта.
Цель нашей работы: комфорт и энергосбережение в каждый дом! Ценности нашей компании: надежность в работе, сплоченный коллектив, личная отвественность каждого за свой вклад в будущее .
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Переводы11 заявокЗакрыт3 года назад
Интересует возможность и стоимость перевода лендинга [url=https://ventoxx.com/]https://ventoxx.com/[/url] на польский, чешский, английский языки. Желателен перевод носителем языка. Так же интересуют сроки выполнения.Переводы20 заявокЗакрыт3 года назад