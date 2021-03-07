myekimova

Мария myekimova

 
41 годУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ООО Вентокс

ООО Вентокс работает на украинском рынке с 2010 года. Мы имеем представительства по всей Украине, а также в Германии, России и странах Балтии. Вся наша продукция получила европейский сертификат качества CE и успешно реализовывается на европейских рынках сбыта. 

Цель нашей работы: комфорт и энергосбережение в каждый дом! Ценности нашей компании: надежность в работе, сплоченный коллектив, личная отвественность каждого за свой вклад в будущее .

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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод лендинга на румынский язык

    Необходим перевод лендинга https://ventoxx.com/ на румынский язык. Обязательна проверка носителем языка. Пожалуйста, присылайте референции/указывайте опыт работы с переводами на этот язык.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод лендинга на чешский и польский язык носителем

    Интересует возможность и стоимость перевода лендинга [url=https://ventoxx.com/]https://ventoxx.com/[/url] на польский, чешский, английский языки. Желателен перевод носителем языка.  Так же интересуют сроки выполнения.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад