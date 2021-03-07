ООО Вентокс

ООО Вентокс работает на украинском рынке с 2010 года. Мы имеем представительства по всей Украине, а также в Германии, России и странах Балтии. Вся наша продукция получила европейский сертификат качества CE и успешно реализовывается на европейских рынках сбыта.

Цель нашей работы: комфорт и энергосбережение в каждый дом! Ценности нашей компании: надежность в работе, сплоченный коллектив, личная отвественность каждого за свой вклад в будущее .