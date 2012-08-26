Требуется Flash разработчик для периодического сотрудничества. Обязанности: • создание flash анимации,отдельных модулей и приложений для сайтов, Flash баннеров. Требования: • Опыт разработки в Adobe Flash, наличие выполненных проектов. • Уверенные знания Action Script; • Photoshop; Рассмотрим заявки начинающих FLASH - разработчиков. В заявке ...