mykish

Дмитрий mykish

 
36 летРоссия/Тула
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash-разработчик

    Требуется Flash разработчик для периодического сотрудничества. Обязанности: • создание flash анимации,отдельных модулей и приложений для сайтов, Flash баннеров. Требования: • Опыт разработки в Adobe Flash, наличие выполненных проектов. • Уверенные знания Action Script; • Photoshop; Рассмотрим заявки начинающих FLASH - разработчиков. В заявке ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад