mykolarusnak459

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, JavaScript, TypeScript.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

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Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи