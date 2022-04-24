mykolarusnak459

Николай mykolarusnak459mykolarusnak459
23 годаУкраина/Черновцы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, JavaScript, TypeScript.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: rusnak_m
- Skype: mykola-rusnak459
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи