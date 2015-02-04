myronenko

Юлия Мироненко myronenko

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База предприятий Украины

    Нужна актуальная база предприятий Украины. Должно быть разделение по отраслям, городам, областям, адрес, телефон, e-mail, сайт, название. Укажите пожалуйста цену и строки исполнения.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад