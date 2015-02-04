Нужна актуальная база предприятий Украины. Должно быть разделение по отраслям, городам, областям, адрес, телефон, e-mail, сайт, название. Укажите пожалуйста цену и строки исполнения.
Базы данных2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужна актуальная база предприятий Украины. Должно быть разделение по отраслям, городам, областям, адрес, телефон, e-mail, сайт, название. Укажите пожалуйста цену и строки исполнения.
Нужен парсер сайтов с тенденрными площадками. Чтобы програма автоматически искала новые тендеры на торг. площадках и добавляла их в отдельную базу.