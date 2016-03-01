Качественное SEO приводит к продажам
Опыт работы SEO-специалистом: 3 года
С 2012-2015г. работала в минских рекламных агентствах ООО "Креацепт" и ООО "КасперСистемс", что собственно и объясняет отсутствие отзывов.
С 2015 года по настоящее время работаю у индивидуального предпринимателя, также занимаюсь продвижением сайтов, но хочу уйти в свободное плавание. Теперь ищу помощи на этом сайте =)
Гарантиями того, что в одной лодке вы со мной не потоните, являются мои работы. Посмотреть их можно в портфолио.
Доверьтесь мне! И я вам покажу, как обычная лодка может перерасти в настоящий Титаник (конечно же, непотопляемый) =)
Занималась продвижением сайтов по Минску, СПб, Москве и их областях.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Продвижения сайта в ПС Яндекс197 просмотров
- Продвижение сайта - 2191 просмотр
- Вывод сайта из под Минусинска - 2228 просмотров
- Продвижение сайта211 просмотров
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $70от 3 дней
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