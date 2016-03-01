Качественное SEO приводит к продажам

Опыт работы SEO-специалистом: 3 года

С 2012-2015г. работала в минских рекламных агентствах ООО "Креацепт" и ООО "КасперСистемс", что собственно и объясняет отсутствие отзывов.

С 2015 года по настоящее время работаю у индивидуального предпринимателя, также занимаюсь продвижением сайтов, но хочу уйти в свободное плавание. Теперь ищу помощи на этом сайте =)

Гарантиями того, что в одной лодке вы со мной не потоните, являются мои работы. Посмотреть их можно в портфолио.

Доверьтесь мне! И я вам покажу, как обычная лодка может перерасти в настоящий Титаник (конечно же, непотопляемый) =)

Занималась продвижением сайтов по Минску, СПб, Москве и их областях.