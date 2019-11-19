С удовольствием помогу в вашей работе

После окончания университета по распределению попала на одно из крупных предприятий Красноярского края, где отработала более 40 лет с должности инженера до ведущего инженера. За это время разработала много инструкций по эксплуатации, эскизных проектов, технических описаний. Написала кучу сопроводительных писем и писем по согласованию вышеуказанных документов.

Приходилось исполнять обязанности секретаря (на время его отпуска) у главного конструктора.

Могу вам помочь с переводом видео- и аудио-файлов в текст в требуемом вам формате. Профессию транскрибатора освоила, имею сертификат. Предпочитаю работать в Word.

Если вам нужно написать деловое письмо, то обращайтесь. Помогу.

И немного о личном. Сейчас переехала в Новосибирск, здесь семьи детей. Уже не работаю. Основные занятия сейчас – аквааэробика и Zumba. А еще я люблю свой автомобиль, С удовольствием на нем езжу. Вожу друзей и семьи детей, при необходимости. Если будете в Новосибирске, с удовольствием вас прокачу.