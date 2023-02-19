n_cepreu

Сергей Поляков n_cepreu

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Композитор. Работа со звуком. Аудиомонтаж

Чем я могу вам помочь?

  1. Создание аранжировок для вашей музыки

  2. Создание композиций под ваши задачи с нуля

  3. Создание фоновой музыки для рекламы видео и т.д.

  4. Музыкальное сведение композиций

  5. Запись гитары (любых гитарных партий)

  6. Аудиомонтаж (убрать шумы, обработать голос)

Кто я?

Музыкант, основной инструмент - гитара. Пишу музыку более 6 лет.

Звуко-инженер с опытом работы 2 года.

Серьезно подхожу к заказам, довожу работу до конца, готов к диалогу с заказчиком, для получения хорошего результата.