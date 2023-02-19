Сергей Поляков n_cepreun_cepreu
21 годРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Композитор. Работа со звуком. Аудиомонтаж
Чем я могу вам помочь?
Создание аранжировок для вашей музыки
Создание композиций под ваши задачи с нуля
Создание фоновой музыки для рекламы видео и т.д.
Музыкальное сведение композиций
Запись гитары (любых гитарных партий)
Аудиомонтаж (убрать шумы, обработать голос)
Кто я?
Музыкант, основной инструмент - гитара. Пишу музыку более 6 лет.
Звуко-инженер с опытом работы 2 года.
Серьезно подхожу к заказам, довожу работу до конца, готов к диалогу с заказчиком, для получения хорошего результата.
Я против войны в Украине!