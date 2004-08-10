n_instamask

Анастасия n_instamask

 
19 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработчик AR масок для Instagram

Создаю Insta-маски за короткие сроки (от нескольких часов до 2 дней).

Полное портфолио представлено по ссылке, а также в моём Instagram

Мои возможности:

  • Ретушь (обычно присутствует в каждой маске)
  • Фильтры, эффект анимированных "пылинок", зернистость
  • Эффекты камеры (RGB, Blur)
  • Надписи и объекты на лице
  • Динамический текст (дата, время, день недели и т.д.)
  • Макияж, веснушки
  • Изменение цвета глаз﻿
  • Неоновые объекты и надписи
  • Замена заднего фона
  • Смена объектов по тапу и с помощью специальных кнопок
  • Реакция на мимику
  • Летающие частицы
  • Мерцающие частицы
  • Блеск KiraKira (реагирует на контрастные участки)
  • Анимированные блики на лице
  • 2D и 3D анимация
  • 2D и 3D объекты
  • Маска-рандомайзер
  • Крылья
Стоимость маски зависит от её сложности, перечень возможностей в будущем будет пополняться.

Работаю строго по договору.

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга