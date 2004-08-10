Разработчик AR масок для Instagram

Создаю Insta-маски за короткие сроки (от нескольких часов до 2 дней).

Полное портфолио представлено по ссылке, а также в моём Instagram

Мои возможности:

Ретушь (обычно присутствует в каждой маске)

Фильтры, эффект анимированных "пылинок", зернистость

Эффекты камеры (RGB, Blur)

Надписи и объекты на лице

Динамический текст (дата, время, день недели и т.д.)

Макияж, веснушки

Изменение цвета глаз﻿

Неоновые объекты и надписи

Замена заднего фона

Смена объектов по тапу и с помощью специальных кнопок

Реакция на мимику

Летающие частицы

Мерцающие частицы

Блеск KiraKira (реагирует на контрастные участки)

Анимированные блики на лице

2D и 3D анимация

2D и 3D объекты

Маска-рандомайзер

Крылья

Стоимость маски зависит от её сложности, перечень возможностей в будущем будет пополняться.

Работаю строго по договору.