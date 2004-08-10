Разработчик AR масок для Instagram
Создаю Insta-маски за короткие сроки (от нескольких часов до 2 дней).
Полное портфолио представлено по ссылке, а также в моём Instagram
Мои возможности:
- Ретушь (обычно присутствует в каждой маске)
- Фильтры, эффект анимированных "пылинок", зернистость
- Эффекты камеры (RGB, Blur)
- Надписи и объекты на лице
- Динамический текст (дата, время, день недели и т.д.)
- Макияж, веснушки
- Изменение цвета глаз
- Неоновые объекты и надписи
- Замена заднего фона
- Смена объектов по тапу и с помощью специальных кнопок
- Реакция на мимику
- Летающие частицы
- Мерцающие частицы
- Блеск KiraKira (реагирует на контрастные участки)
- Анимированные блики на лице
- 2D и 3D анимация
- 2D и 3D объекты
- Маска-рандомайзер
- Крылья
Работаю строго по договору.
Действие аккаунта приостановлено!
Иконки и Пиксель-арт
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Фирменный стиль
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