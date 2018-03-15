фотодизайн/наружная реклама/полиграфия

ПОЛИГРАФИЯ:

- разработка макета для листовок, плакатов и другой рекламной печатной продукции;

- разработка макета для визиток;

- работа с готовыми рекламными макетами согласно гайдлайну компании

ФОТОДИЗАЙН:

- портретная ретушь фотографий;

- восстановление старых фотографий;

- фотомонтаж, календарь, коллаж;

- работа с фотокнигами и выпускными альбомами;

- изготовление шаблонов фотокниг и выпускных альбомов для фотографов;

-разработка шаблона для сюжетных и костюмированных фотосессий

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:

- разработка макетов для внутренней и наружной рекламы, а также подготовка в печать в соответствии с требованиями;

- создание макетов для оформления торгового помещения согласно фирменному стилю компании (ценник, плакаты, вывески, указатели, подвесы, рекламные стойки);

- подбор фонового решения для групп товаров;

- грамотная работа с размерами, предоставляемые замерщиком, для изготовления макетов внутренней и наружной рекламы.