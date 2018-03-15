ПОЛИГРАФИЯ:
- разработка макета для листовок, плакатов и другой рекламной печатной продукции;
- разработка макета для визиток;
- работа с готовыми рекламными макетами согласно гайдлайну компании
ФОТОДИЗАЙН:
- портретная ретушь фотографий;
- восстановление старых фотографий;
- фотомонтаж, календарь, коллаж;
- работа с фотокнигами и выпускными альбомами;
- изготовление шаблонов фотокниг и выпускных альбомов для фотографов;
-разработка шаблона для сюжетных и костюмированных фотосессий
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:
- разработка макетов для внутренней и наружной рекламы, а также подготовка в печать в соответствии с требованиями;
- создание макетов для оформления торгового помещения согласно фирменному стилю компании (ценник, плакаты, вывески, указатели, подвесы, рекламные стойки);
- подбор фонового решения для групп товаров;
- грамотная работа с размерами, предоставляемые замерщиком, для изготовления макетов внутренней и наружной рекламы.