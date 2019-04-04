1992 году работал лаборантом в КПИ во время учебы, помогал админить
кабинет вычислительной техники.
1996-1997 На Visual FoxPro разрабатывал систему учета лекарств для аптечной
фирмы.
1997-1998 Администратор-програмист в Спортлото. Разрабатывал на Delphi систему учета лотерейных билетов. Начал осваивать Perl.
с 1998 работая в компьютерной фирме занимался сборкой компьютеров, а также сопровождением у заказчиков.
И тогда же освоил весь офисный софт :)
WindowsNT 4.0 2000 и т.д.... MSSQL
А учитывая сотрудничество с Fuji-Sport, рвзобрался также с кучей софта управления
печатью, ну и с дизайнерским софтом пришлось плотно познакомиться
с 2002 Занимался больше сетями их прокладкой настройкой и продолжительным администрированием в некоторых офисах.
с 2003 частный предприниматель, администрировани и програмирование на
заказ. Delphi, Perl, MySQL. Как хобби разрабатываю устройства на AVR микроконтроллерах.
с 2004 занялся продвижением в качестве основы сетей програмного
маршрутизатора FreeSCO. Программирую под Linux, bash perl и другой скриптинг.
2005 Домашние сети базированные на FreeSCO. Поддержка Open-Source сообщества FreeSCO в русскоязычном сегменте интернет. Сейчас разрабатываю свою систему учета трафика для домашних сетей.
мой главный проект http://freesco.linux.kiev.ua/
мой блог http://nab.kiev.ua/
поддерживаю http://god.in.ua/ и еще несколько мелких проектов.