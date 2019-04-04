1992 году работал лаборантом в КПИ во время учебы, помогал админить

кабинет вычислительной техники.

1996-1997 На Visual FoxPro разрабатывал систему учета лекарств для аптечной

фирмы.

1997-1998 Администратор-програмист в Спортлото. Разрабатывал на Delphi систему учета лотерейных билетов. Начал осваивать Perl.

с 1998 работая в компьютерной фирме занимался сборкой компьютеров, а также сопровождением у заказчиков.

И тогда же освоил весь офисный софт :)

WindowsNT 4.0 2000 и т.д.... MSSQL

А учитывая сотрудничество с Fuji-Sport, рвзобрался также с кучей софта управления

печатью, ну и с дизайнерским софтом пришлось плотно познакомиться

с 2002 Занимался больше сетями их прокладкой настройкой и продолжительным администрированием в некоторых офисах.

с 2003 частный предприниматель, администрировани и програмирование на

заказ. Delphi, Perl, MySQL. Как хобби разрабатываю устройства на AVR микроконтроллерах.

с 2004 занялся продвижением в качестве основы сетей програмного

маршрутизатора FreeSCO. Программирую под Linux, bash perl и другой скриптинг.

2005 Домашние сети базированные на FreeSCO. Поддержка Open-Source сообщества FreeSCO в русскоязычном сегменте интернет. Сейчас разрабатываю свою систему учета трафика для домашних сетей.

мой главный проект http://freesco.linux.kiev.ua/

мой блог http://nab.kiev.ua/

поддерживаю http://god.in.ua/ и еще несколько мелких проектов.