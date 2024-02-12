Графический дизайн, концепты для соц. сетей

Работаю в сфере дизайна более 4 лет. Занимаюсь созданием рекламных баннеров, логотипов, фирменных стилей, сайтов, иконок и многим другим.

Буду очень рада сотрудничеству! Пишите и я сразу отвечу.

Behance behance.net/nabiyeva_sasha

Telegram https://t.me/nabiyeva_sasha

E-mail – [email protected]