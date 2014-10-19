nadezhda82

Шелунцова Надежда nadezhda82

 
41 годУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Грамотная, ответственная, внимательная

Образование высшее филологическое, русский и английский язык

В копирайтинге 3 года

Отзывы заказчиков
happy-panda
Ева 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Описания для разделов (категорий), детский магазин
Надежда была избрана исполнителем на проект, поскольку подкупил ее особенный стиль написания и очень четкое соблюдение сроков. Были некоторые нюансы с терминологией, но это объяснимо спецификой отрасли. Ответственный и опытный копирайтер, всегда онлайн. Внимательно относится к замечаниям и правкам. Рекомендую!
Приятно работать я человеком. который знает свое дело!
Ответный отзыв
pushpush
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Рерайт страницы
Отлично справилась с работой, 100% уник. Быстро всего 6 часов! Must have
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
eCuriosity
Егор 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Тематические наборы слов для обучения детей чтению
Задача выполнена творчески, с небольшими замечаниями. Рекомендую Надежду как ответственного и вовлеченного сотрудника.
Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#503
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2660