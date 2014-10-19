Грамотная, ответственная, внимательная
Образование высшее филологическое, русский и английский язык
В копирайтинге 3 года
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Надежда была избрана исполнителем на проект, поскольку подкупил ее особенный стиль написания и очень четкое соблюдение сроков. Были некоторые нюансы с терминологией, но это объяснимо спецификой отрасли. Ответственный и опытный копирайтер, всегда онлайн. Внимательно относится к замечаниям и правкам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать я человеком. который знает свое дело!
$3
10 баллов
9 лет назад
Отлично справилась с работой, 100% уник. Быстро всего 6 часов! Must have
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
$20
9 баллов
9 лет назад
Задача выполнена творчески, с небольшими замечаниями. Рекомендую Надежду как ответственного и вовлеченного сотрудника.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#503
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2660