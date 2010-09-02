nadezzhda

Надежда nadezzhda

 
37 летРоссия/Кемерово
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Lisio
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Нейминг
Благодарю за хорошее название для будущего сервиса.
Все четко и по делу. Оплата оперативно.
Ответный отзыв