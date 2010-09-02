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Надежда
nadezzhda
nadezzhda
37 лет
Россия
/
Кемерово
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Андрей Костин
Lisio
41 год
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Нейминг
Благодарю за хорошее название для будущего сервиса.
Все четко и по делу. Оплата оперативно.
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Отзывы заказчиков
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