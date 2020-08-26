nadin_babchenko

Переводчик английского языка в брачное агентство

Если ты устал ежедневно просматривать сотни вакансий и до сих не сделал свой выбор, останови своё внимание здесь! Это явно то, что поможет тебе определиться!

Мы — международное дейтинг агенство. Ищем креативных молодых ребят и девушек от 17 до 29 лет на вакансию chat-оператор, переводчик в dating агенство.

Больше всего тебе интересно, сколько у нас можно заработать?

З/П от 12500 грн уже в первый месяц твоей старательной работы.

У нас нет границ! Хорошие переводчики в среднем зарабатывают у нас 140000−25000 грн и больше. Всё зависит только от ваших результатов.

Авансы каждые 15 дней! Это освобождает тебя от вечных вопросов «где взять деньги?» «За что жить до ЗП?»

Что будет входить в ваши обязанности?

Ведение переписки в чатах и письмах с клиентами компании на английском языке (знания английского не обязательны, можно пользоваться переводчиком). Переписка от анкеты, которую мы предоставляем вам к работе, на различные темы, которые не противоречат этическим, моральным и религиозным нормам; Главное создать креативный контент, который сможет привлечь внимание собеседника в переписке.

График офисный 5/2,выходные плавающие, выбираете когда вам удобно; смены (дневные или ночные)

Возможно работать удалённо.

С нами ты можешь:

•обеспечить себе финансовую независимость

•найти новых друзей

•улучшить свой английский

•развивать свои навыки в использовании офисных программ, ПК, интернетом.

Опыт работы не имеет значения, так как у нас очень сильные менеджера, которые всему тебя научат, с ними ты постоянно будешь развиваться, а твой заработок будет расти.

Почему стоит работать с нами:

• Уютный офис в центре Киева;

•Четыре офиса по Киеву, имеется возможность выбрать удобное расположение для Вас;

• Шикарные,топовые анкеты, на которых невозможно не зарабатывать;

•Стажировка оплачивается.

•Только мы можем себе позволить давать авансы три раза в месяц.

•Ты будешь видеть ежедневно сколько ты зарабатываешь.

• Возможен карьерный рост.

Заинтересовало наше предложение?

Тогда скорее оставляй свой отклик!

Hr-менеджер Светлана

Звоните по номеру Показать телефон или пишите в Telegram с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.