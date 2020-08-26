nadin_babchenko

Если ты устал ежедневно просматривать сотни вакансий и до сих не сделал свой выбор, останови своё внимание здесь! Это явно то, что поможет тебе определиться! Мы — международное дейтинг агенство. Ищем креативных молодых ребят и девушек ...
Если ты устал ежедневно просматривать сотни вакансий и до сих не сделал свой выбор, останови своё внимание здесь! Это явно то, что поможет тебе определиться!
Мы — международное дейтинг агенство. Ищем креативных молодых ребят и девушек от 17 до 29 лет на вакансию chat-оператор, переводчик в dating агенство.
Больше всего тебе интересно, сколько у нас можно заработать?
З/П от 12500 грн уже в первый месяц твоей старательной работы.
У нас нет границ! Хорошие переводчики в среднем зарабатывают у нас 140000−25000 грн и больше. Всё зависит только от ваших результатов.
Авансы каждые 15 дней! Это освобождает тебя от вечных вопросов «где взять деньги?» «За что жить до ЗП?»
Что будет входить в ваши обязанности?
Ведение переписки в чатах и письмах с клиентами компании на английском языке (знания английского не обязательны, можно пользоваться переводчиком). Переписка от анкеты, которую мы предоставляем вам к работе, на различные темы, которые не противоречат этическим, моральным и религиозным нормам; Главное создать креативный контент, который сможет привлечь внимание собеседника в переписке.
График офисный 5/2,выходные плавающие, выбираете когда вам удобно; смены (дневные или ночные)
Возможно работать удалённо.
С нами ты можешь:
•обеспечить себе финансовую независимость
•найти новых друзей
•улучшить свой английский
•развивать свои навыки в использовании офисных программ, ПК, интернетом.
Опыт работы не имеет значения, так как у нас очень сильные менеджера, которые всему тебя научат, с ними ты постоянно будешь развиваться, а твой заработок будет расти.
Почему стоит работать с нами:
• Уютный офис в центре Киева;
•Четыре офиса по Киеву, имеется возможность выбрать удобное расположение для Вас;
• Шикарные,топовые анкеты, на которых невозможно не зарабатывать;
•Стажировка оплачивается.
•Только мы можем себе позволить давать авансы три раза в месяц.
•Ты будешь видеть ежедневно сколько ты зарабатываешь.
• Возможен карьерный рост.
Заинтересовало наше предложение?
Тогда скорее оставляй свой отклик!
Hr-менеджер Светлана
Звоните по номеру Показать телефон или пишите в Telegram с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.
- $800Переводы72 заявкиЗакрыт3 года назад