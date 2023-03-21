Художественнный видеомонтаж
Если тебе нужно создать пронзительное, эмоционально цепляющее, запоминающееся видео, у меня есть множество классных идей для тебя.
Примеры ты можешь увидеть в портфолио.
Особенно если тема видео затрагивает темы культуры, образования, истории, искусства и других гуманитарных направлений! Вкладываюсь душой и временем в каждый проект.
Портфолио:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LU9kQRl0kYAWRfKNkCtHP3USdBT-U2l
Портфолио
- Живущие в темноте10 просмотров
- Потерянная эпоха4 просмотра
- История, которой не было11 просмотров
- Музыкальная поэзия вечности6 просмотров
- От еды до корма - один шаг10 просмотров
- Нам всем карма2 просмотра
- Об Искусствах5 просмотров