Художественнный видеомонтаж

Если тебе нужно создать пронзительное, эмоционально цепляющее, запоминающееся видео, у меня есть множество классных идей для тебя.

Примеры ты можешь увидеть в портфолио.

Особенно если тема видео затрагивает темы культуры, образования, истории, искусства и других гуманитарных направлений! Вкладываюсь душой и временем в каждый проект.

Портфолио:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LU9kQRl0kYAWRfKNkCtHP3USdBT-U2l