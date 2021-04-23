nadtochii4987

SMM-специалист

Здравствуйте. Меня зовут Виктория

Больше года я работаю в сфере онлайн. Я прошла полный курс по копирайтингу, курс smm-специалист и до сих пор продолжаю осваивать дополнительные профессии, которые помогают мне быть всегда в курсе последней информации в мире онлайн

У меня есть опыт работы в программах: exel, word, google-документами

Я хорошо ориентируюсь в таких социальных сетях как: instagram, VK, одноклассники

Я работала в разных направлениях и вела разные аккаунты на темы: обучения, искусства, торговли, туризма, питания

Я всегда соблюдаю дедлайны и подхожу ответственно к любой работе. Для меня большое значение имеет то, чем я могу помочь людям, сделать их жизнь чуточку проще. Я всегда работаю на результат и соответственно вам помогу увеличить прибыль

Для работы со мной просто напишите мне и я вышлю свою резюме с моими работами