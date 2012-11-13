Я занимаюсь копирайтом и рерайтом уже более года, за это время выполнила немало заказов на различные темы. Среди моих работ вы найдете как статьи на кулинарную тематику, так и статьи о рыбалке, технике, электронике и рукоделии. Много статей было написано мной на финансовую тематику, об открытии бизнеса, о занятиях спортом и т.д., но по просьбе заказчиков я не публикую эти материалы здесь.

Основное направление моей деятельности — это рерайт. Но переписывая статью, я всегда вношу в нее новую информацию и добиваюсь уникальности текста 95% и выше.

Если вам интересны качественные, уникальные и, главное, легко читаемые тексты, то всегда рада обсудить условия сотрудничества.