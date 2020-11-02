nagrishkoo

Роман nagrishkoo

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
HTML, CSS coder, marcup developer.

Мои контакты:

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные в телеграм - 100%.