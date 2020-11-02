nagrishkoo

HTML, CSS coder, marcup developer.
Мои контакты:
- G-mail: [email protected]
- Telegram: @Nahryshko - https://t.me/Nahryshko
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- SCSS
- GulpJS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные в телеграм - 100%.