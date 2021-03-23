Веб-дизайнер и копирирайтер

Создаю дизайн для различного типа сайтов(Landing Page, Интернет-магазин, адаптивный дизайн под мобильные устройства). Также создаю дизайн для визиток, баннеров. Работаю в сфере веб-дизайна 1 год. Знаю принципы работы UI/UX дизайна. Индивидуально подхожу к работе с каждым клиентом.

Уважаю собственное время и время заказчиков.

Мои преимущества:

1. Имеется высшее психологическое образование, поэтому понимаю и знаю, как создать дизайн для привлечения новых посетителей.

2. Работал копирайтером и рерайтером более 1 года, поэтому смогу наполнить контент сайта сразу же.

3. Ответственно подхожу к выполнению работы.

4. На первом месте пожелания и требования клиента.