Веб-дизайнер и копирирайтер
Создаю дизайн для различного типа сайтов(Landing Page, Интернет-магазин, адаптивный дизайн под мобильные устройства). Также создаю дизайн для визиток, баннеров. Работаю в сфере веб-дизайна 1 год. Знаю принципы работы UI/UX дизайна. Индивидуально подхожу к работе с каждым клиентом.
Уважаю собственное время и время заказчиков.
Мои преимущества:
1. Имеется высшее психологическое образование, поэтому понимаю и знаю, как создать дизайн для привлечения новых посетителей.
2. Работал копирайтером и рерайтером более 1 года, поэтому смогу наполнить контент сайта сразу же.
3. Ответственно подхожу к выполнению работы.
4. На первом месте пожелания и требования клиента.
Портфолио
- Landing Indonesia73 просмотра
- Landing Wild Life70 просмотров
- Landing BigBurger87 просмотров
- Landing Yoga67 просмотров
- Landing Photograher65 просмотров
- Landing СтройДом51 просмотр
- Landing Правильное питание52 просмотра
- Landing National Park46 просмотров
- Landing Page CookMania50 просмотров
- Landing Page сайт путешествий60 просмотров
- Landing Page сайта спортивной тематики58 просмотров
- Главная страница о хирургических ножницах62 просмотра