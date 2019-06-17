Необходимо нарисовать обложку к книге. Ищу смелого профессионала у которого есть опыт работы. В книге переплетаются несколько временных промежутков, и современность, древний Египет, средневековье, царская Россия. Обложка и иллюстрации к книге будут фигурировать во всех рекламных роликах
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $322
необходимо разработать дизайн трех внутренних страниц для существующего сайта, нужна как десктопная так и мобильная версия. все подробности и тз в лс кандидату. пишите ваши сроки и цены,обсудим.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $322
необходимо разработать дизайн трех внутренних страниц для существующего сайта, нужна как десктопная так и мобильная версия. все подробности и тз в лс кандидату. пишите ваши сроки и цены,обсудим.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
На одном сайте имеется прямая трансляция видео, необходимо найти с какого источника этого видео и ссылку на прямой источникВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
4 года назад
Отличный заказчик. Как такового ТЗ не было, взаимодействовал с менеджером, с которым собственно обсуждали концепцию, согласовали 2ую версию страниц, оплата была выполнена за все два варианта. Будем работать дальше, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Макса мне порекомендовал мой знакомый. Сроки у меня были очень сжатые, техническое задание размытое и нечеткое. Нужно было создать дизайн страниц. Макс выяснил и согласовал техническое задание, и все четко выполнил, главное в срок. Его работой доволен. Рекомендую!