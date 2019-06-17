nahodka19

Антон Заброда nahodka19

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
makstar777
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$300
10 баллов
4 года назад
Разработать 3 внутренних страницы для существующего сайта
Отличный заказчик. Как такового ТЗ не было, взаимодействовал с менеджером, с которым собственно обсуждали концепцию, согласовали 2ую версию страниц, оплата была выполнена за все два варианта. Будем работать дальше, рекомендую всем!
Макса мне порекомендовал мой знакомый. Сроки у меня были очень сжатые, техническое задание размытое и нечеткое. Нужно было создать дизайн страниц. Макс выяснил и согласовал техническое задание, и все четко выполнил, главное в срок. Его работой доволен. Рекомендую!
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