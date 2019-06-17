Макса мне порекомендовал мой знакомый. Сроки у меня были очень сжатые, техническое задание размытое и нечеткое. Нужно было создать дизайн страниц. Макс выяснил и согласовал техническое задание, и все четко выполнил, главное в срок. Его работой доволен. Рекомендую!