nail78

Алексей Горбач nail78

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Требуется подобрать креативное имя для компании

    Требуется подобрать КРЕАТИВНОЕ имя для компании по дизайну и ремонту квартир и интерьеров. Главное - должен быть свободным домен с таким же именем в зоне .ru Имя не должно быть длинным. Легко и свободно читаться. Транскрипция имени ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта дизайна и ремонта

    Требуется раскрутить сайт студии дизайна и ремонта квартир (дизайн квартир и интерьеров, а так же ремонт уровня квартир уровня премиум и эксклюзив). На данный момент сайт по тематическим запросам в 3 сотне =) Регион Москва. Ключевые фразы: - ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт для студии дизайна-интерьеров

    Создать сайт под ключ для студии дизайна квартир и интерьеров. Полностью на флэше. Наполнение статьи, фото от вас. Концепция от вас. Оптимизация и поддержка за дополнительную плату. Только для тех кто связывался с подобной тематикой. Остальных не рассматриваю. Обязательно предоставление портфолио по ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется подобрать имя компании

    $100

    Требуется подобрать название компании по торговле дизель-генераторами фирмы SDMO. Оплата в любом удобном для вас виде. В последствии победитель будет участвовать в разработке логотипа и фирменного стиля при создании сайта компании (по желанию) - как консультант и ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад