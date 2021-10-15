nailyamalaeva

Сайты на Tilda, веб-дизайн

Добрый день! Я создаю сайт на платформе Tilda, а также создаю дизайн сайтов в программе Figma.

Я закончила три курса по дизайну и верстке сайтов на платформе Тильда. Так же прохожу обучение по веб-дизайну в школе Uprock. Мое портфолио https://malaevatilda.tilda.ws

Создам продающий сайт для вашего бизнеса, который выделит вас на фоне конкурентов, и приведет к вам больше клиентов.

Этапы работы: 1 бриф, 2 анализ конкурентов, 3 подготовка прототипа 4 дизайн в программе Figma, поэтапное утверждение обложки, главного экрана, главной страницы и затем всех страниц сайта, 5 сборка сайта на Тильда.

Дополнительные услуги - дизайн соцсетей, создание логотипа