Год рождения: 13-10-2001
Место проживания: Таджикистан
Языки: Таджикский, Русский, Английский
Образование:
2019- Политехнический Институт Таджикского Технического Университета
Факультет: Информатики и энергетики
Специальность: Информационные системы и технологии в экономике
Навыки
· HTML, CSS, SCSS, GIT, Bootstrap, Адаптивная верстка, Веб-разработка
· Angular, JavaScript, jQuery TypeScript,Vue js
Опыт работы
Open Genes - https://open-genes.com/
Front End разработчик - Участвовал в разработке проекта.
Спецпроект e:mg - Спецпроект e:mg
Front End разработчик - Верстка с нуля и немного логики на Vue.js
Тестовый проект Movie Loader
Ссылка на просмотр - https://github.com/naimhakimov/movie-loader/dist/index.html
Код можно посмотреть тут - https://github.com/naimhakimov/movie-loader
● Просмотр трейлер фильма
● Работа с внешними API по api_key
Тестовый проект - на Pug.js Gulp, Jquery
Ссылка на просмотр: https://naimhakimov.github.io/fork/dist/index.html
Код можно посмотреть тут: https://github.com/naimhakimov/fork
Личностные качества:
- отсутствие вредных привычек
- ответственность
- активность
- аккуратность
- оперативность
Мои контакты
Телеграм: https://t.me/naim_hakimov