Frontend разработчик

Год рождения: 13-10-2001

Место проживания: Таджикистан

Языки: Таджикский, Русский, Английский

Образование:

2019- Политехнический Институт Таджикского Технического Университета

Факультет: Информатики и энергетики

Специальность: Информационные системы и технологии в экономике

Навыки

· HTML, CSS, SCSS, GIT, Bootstrap, Адаптивная верстка, Веб-разработка

· Angular, JavaScript, jQuery TypeScript,Vue js

Опыт работы

Open Genes - https://open-genes.com/

Front End разработчик - Участвовал в разработке проекта.

Спецпроект e:mg - Спецпроект e:mg

Front End разработчик - Верстка с нуля и немного логики на Vue.js

Тестовый проект Movie Loader

Ссылка на просмотр - https://github.com/naimhakimov/movie-loader/dist/index.html

Код можно посмотреть тут - https://github.com/naimhakimov/movie-loader

● Просмотр трейлер фильма

● Работа с внешними API по api_key

Тестовый проект - на Pug.js Gulp, Jquery

Ссылка на просмотр: https://naimhakimov.github.io/fork/dist/index.html

Код можно посмотреть тут: https://github.com/naimhakimov/fork

Личностные качества:

отсутствие вредных привычек

ответственность

активность

аккуратность

оперативность

Цель: Развить свои профессиональные навыки в сфере программирования с перспективой карьерного роста в будущем.

Мои контакты

Телеграм: https://t.me/naim_hakimov