СРОЧНО!!! Надо нарисовать корзину с фруктами в иллюстраторе, фотошопе или где вы работаете. Фон можно темно-серый, с оттенками белого. Надо поиграть немного с цветами. Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО!!! Нужен человек , который занимается дизайном, не имея опыта ...