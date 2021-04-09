$7
Сделать рисунок девочки в платье в любой проге, в которой работаете. Нужен человек , который НЕ занимался художкой в своё время. А САМОУЧКА В ПРОГАХ. Это исследовательская работа для меня.
Иллюстрации и Рисунки21 заявка
Закрыт
4 года назад
Сделать рисунок девочки в платье в любой проге, в которой работаете. Нужен человек , который НЕ занимался художкой в своё время. А САМОУЧКА В ПРОГАХ. Это исследовательская работа для меня.
название для дизайнерской одежды ODUONE нужен простой логотип, можно просто красивое написание самого названия
СРОЧНО!!! Надо нарисовать корзину с фруктами в иллюстраторе, фотошопе или где вы работаете. Фон можно темно-серый, с оттенками белого. Надо поиграть немного с цветами. Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО!!! Нужен человек , который занимается дизайном, не имея опыта ...