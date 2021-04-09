nainou

Наи nainou

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
идеальный работник

  • Сделать логотип

    название для дизайнерской одежды ODUONE нужен простой логотип, можно просто красивое написание самого названия

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать корзину с фруктами

    $7

    СРОЧНО!!! Надо нарисовать корзину с фруктами в иллюстраторе, фотошопе или где вы работаете. Фон можно темно-серый, с оттенками белого. Надо поиграть немного с цветами. Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО!!! Нужен человек , который занимается дизайном, не имея опыта ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    4 года назад