naleksandrov

Николай naleksandrov

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web - Программист

PHP Программист. Опыт работы 11 лет.

  • PHP/MySQL
  • HTML/CSS/JS/jquery/bootstrap
  • Wordpress/Joomla/Modx/OpenCart/PrestaShop/
  • Перенос данных
  • Парсеры
PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapMODXPrestashopjQuery
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
PHP пакетный конвертер файлов word -> html
Николай отличный программист с большим опытом! Профи своего дела!
Четкое и грамотное построение задачи! Спасибо за интересную работу!
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