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Николай
naleksandrov
naleksandrov
36 лет
Россия
/
Москва
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Web - Программист
PHP Программист. Опыт работы 11 лет.
PHP/MySQL
HTML/CSS/JS/jquery/bootstrap
Wordpress/Joomla/Modx/OpenCart/PrestaShop/
Перенос данных
Парсеры
PHP
Javascript
WordPress
OpenCart
MySQL
HTML
CSS
Joomla
Bootstrap
MODX
Prestashop
jQuery
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Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
andrush
38 лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
445 отзывов
$5
10 баллов
8 лет назад
PHP пакетный конвертер файлов word -> html
Николай отличный программист с большим опытом! Профи своего дела!
Четкое и грамотное построение задачи! Спасибо за интересную работу!
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Отзывы заказчиков
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