услуги переводчика Языки: азербайджанский-турецкий-русский - в любом направлении и комбинациях

Я, Намик Абдуллаев, родился в столице Азербайджана, городе Баку, 27 июня 1951 г.

В 1958 году пошёл в школу № 8 в г.Баку, учился в русском секторе. окончил эту школу в 1968 году. Поступил в том же году на Строительный факультет Политехнического института в Баку, опять же на русском языке. 1969-1971 служба в армии (г.Свердовск). Оставил институт и поступил сначала в муз.училище, затем в Бакинскую консерваторию, которую окончил как музыковед в 1980 году. Параллельно, начиная с 1975 года вёл работу в качестве переводчика. Переводил с азербайджанского на русский язык и наоборот, статьи, книги, диссертации и техническую, коммерческую документацию. С 1983 до 1997 года работал в музее Уз.Гаджибекова в качестве старшего научного сотрудника и переводчика, где перевел многие литературные и политические произведения Уз. Гаджибекова.

В 1982 году поступил в аспирантуру Института Этики и Эстетики Азербайджанской Академии Наук. В 1986 окончил аспирантуру и защитил диссертацию по произведениям Уз.Гаджибекова, получил ученое звание Кандидата философских наук. В эти годы параллельно сотрудничал в качестве переводчика с различными учреждениями, в том числе с Азербайджанской Ассоциацией переводчиков, Институтом литературы Азербайджанской Академии Наук, различными газетными и журнальными изданиями.

В 1996 году вместе с семьёй переехал в Стамбул. Здесь устроился на работу переводчиком газеты. С 2007 года по настоящее время являюсь владельцем фирмы, в составе деятельности которой

значится также переводческая работа. Сотрудничаю с фирмами и бюро переводов Турции, стран СНГ, европейских стран, стран Азии и Америки.

Место работы и офис – в собственном доме. Потому имеются все необходимые возможности работать на дому.

АНКЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЧИКЕ

Имя, Фамилия:Намик Абдуллаев

Отчество: Якуб оглы

Информация о степени дипломированности: Присяжный дипломированный переводчик Турецкой Республики.Присяги переводчика имеются в 30 нотариальных конторах (в гг.Стамбуле, Измире). С 1996 года работаю со многими бюро переводов по всей Турции.

Дом. и служ. ​​телефон: (+90) 232 892 47 96

Адрес электронной почты: [email protected] или [email protected] или [email protected]

Мобильные телефоны: +90 536 827 39 17, +90 542 275 13 71, +90 505 716 09 78.

Адрес местожительства:Acarlar mah. 6.Sok. No 17 – 35920 Selçuk / İzmir

Веб-сайт (Для России): http://turk-translate.narod.ru/index.html

Об опыте работы: В Баку, в 1975-1996 гг. работал в качестве переводчика и переводил поступающие с разных организаций и частных лиц статьи, книги и дипломы, диссертации. С 1997 года переехал в Стамбул. Помимобюро переводов в Турции, работаю также с различными переводческими структурами в России, странах СНГ и с другими зарубежными странами. Являюсь владельцем фирмы, которая имеет право заниматься и переводами. Место работы - дома, поэтому имеются все возможности работать на дому. Общий переводческий стаж – свыше 40 лет.

Языки перевода: турецкий, русский, азербайджанский (в любом направлении и комбинациях),

Тематика выполняемых переводов: коммерческая документация, технические переводы (строительство, рабочие машины и механизмы, угольные предприятия, электричество, электроника,

автомобили, легкая и пищевая промышленность, в том числе текстиль, готовая

одежда, косметика, шоколадные заводы, кулинария, веб-сайты, технология промышленного

производства, руководства по эксплуатации механических и электрических устройств, каталоги и презентационные издания фирм.

Образование: Завершил Институт философии и права Академии Наук Азербайджана, кандидат философских наук. Образование от школы до аспирантуры получал на русском языке.

Дата и место рождения: 06.27.1951, Баку- Азербайджан

Национальность: Азербайджанец.

Информация о наличии офисного оборудования: имеется все необходимое для эффективной работы на дому (два новейших настольных компьютера, ноутбук DELL 2020, 3 принтера, 2 сканера, два бесперебойных источника питания. Постоянное подключение к сети Интернет.

Программное обеспечение: (все программы лицензионные) Windows 10, Microsoft Offise 365, SDL Trados Studio 2019, ABBYY FineReader 14, Nero Platinum 2016,

Antivirus 2020 Касперского и SpyHunter 5 2017, и др., необходимые для работы

переводчика.

С уважением, Намик АБДУЛЛАЕВ