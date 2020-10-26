nanananan650

Лена nanananan650

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Design

Меня зовут Лена, я начинающий дизайнер и с удовольствием возьмусь за ваш проект栗

– Уникальный дизайн.

 – Соблюдение сроков. 

– Разработка нескольких вариантов 

– Внесение правок и пожеланий.

– Работа до последнего.

Связаться со мной вы можете в любое время 

вотсап/телеграмм- 8 980 749 65 82

 мое портфолио:

Behance -https://www.behance.net/nanananan66fc8

Weblancer-

Условия

-Обсуждаем детали

 -Предоплата 50% от суммы заказа 

-Разработка дизайна в течении оговоренного срока

-Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)

-Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

-Отправка исходников.

Портфолио