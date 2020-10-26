Design
Меня зовут Лена, я начинающий дизайнер и с удовольствием возьмусь за ваш проект栗
– Уникальный дизайн.
– Соблюдение сроков.
– Разработка нескольких вариантов
– Внесение правок и пожеланий.
– Работа до последнего.
Связаться со мной вы можете в любое время
вотсап/телеграмм- 8 980 749 65 82
мое портфолио:
Behance -https://www.behance.net/nanananan66fc8
Weblancer-
Условия
-Обсуждаем детали
-Предоплата 50% от суммы заказа
-Разработка дизайна в течении оговоренного срока
-Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)
-Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
-Отправка исходников.
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Портфолио
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