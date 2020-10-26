Design

Меня зовут Лена, я начинающий дизайнер и с удовольствием возьмусь за ваш проект栗

– Уникальный дизайн.

– Соблюдение сроков.

– Разработка нескольких вариантов

– Внесение правок и пожеланий.

– Работа до последнего.

Связаться со мной вы можете в любое время

вотсап/телеграмм- 8 980 749 65 82

мое портфолио:

Behance -https://www.behance.net/nanananan66fc8

Weblancer-

Условия

-Обсуждаем детали

-Предоплата 50% от суммы заказа

-Разработка дизайна в течении оговоренного срока

-Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)

-Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

-Отправка исходников.