Веб-дизайн и интернет-маркетинг: единство для успешного бизнеса

О специалисте

Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер и специалист по интернет-маркетингу с высшим профильным образованием и знанием английского языка (уровень Advanced). На ниве создания и продвижения сайтов работаю уже 7 лет и считаю, что для разработки эффективного дизайна важно понимать, как продвигать готовый сайт. Если Вы хотите получить дизайн и продвижение сайта, который принесет Вам успех, добро пожаловать!

﻿Услуги

Веб-дизайн: создание макетов корпоративного сайта, сайта-витрины, сайта-каталога, интернет-магазина, Landing Page. В рамках работы по веб-дизайну присутствует работа по созданию структуры сайта и контента для разрабатываемых страниц (если у Заказчика отсутствует структура сайта и тексты для него).

Администрирование сайта: наполнение сайта контентом (текст и изображения), эффективным с точки зрения SEO-продвижения через платформы MoDX Revolution, "1С-Битрикс: Управление сайтом" и других.

Контекстная реклама: настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads и Яндекс Директ;

SEO-продвижение: разработка семантического ядра (ключевых слов) для сайта.

Гарантии для Заказчика

Работа с оформлением Договора, в котором четко прописаны сроки работы и условия оплаты;

На протяжении выполнения заказа предоставление Заказчику промежуточных результатов работы;

Постоянная связь с Заказчиком для коррекции проекта.

Контакты

Индивидуальный предприниматель Романова Анастасия Владимировна

Телефон/Viber/Telegram: +375(29)294-24-92

E-mail: [email protected]