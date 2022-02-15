О специалисте
Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер и специалист по интернет-маркетингу с высшим профильным образованием и знанием английского языка (уровень Advanced). На ниве создания и продвижения сайтов работаю уже 7 лет и считаю, что для разработки эффективного дизайна важно понимать, как продвигать готовый сайт. Если Вы хотите получить дизайн и продвижение сайта, который принесет Вам успех, добро пожаловать!
Услуги
Веб-дизайн: создание макетов корпоративного сайта, сайта-витрины, сайта-каталога, интернет-магазина, Landing Page. В рамках работы по веб-дизайну присутствует работа по созданию структуры сайта и контента для разрабатываемых страниц (если у Заказчика отсутствует структура сайта и тексты для него).
Администрирование сайта: наполнение сайта контентом (текст и изображения), эффективным с точки зрения SEO-продвижения через платформы MoDX Revolution, "1С-Битрикс: Управление сайтом" и других.
Контекстная реклама: настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads и Яндекс Директ;
SEO-продвижение: разработка семантического ядра (ключевых слов) для сайта.
Гарантии для Заказчика
- Работа с оформлением Договора, в котором четко прописаны сроки работы и условия оплаты;
- На протяжении выполнения заказа предоставление Заказчику промежуточных результатов работы;
- Постоянная связь с Заказчиком для коррекции проекта.
Контакты
Индивидуальный предприниматель Романова Анастасия Владимировна
Телефон/Viber/Telegram: +375(29)294-24-92
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Фермерское хозяйство "Любавушка"/Landing Page47 просмотров
- Сайт ветеринарной клиники "Тошка"/Моб. Отд. услуга40 просмотров
- Сайт ветеринарной клиники "Тошка"/Моб. Услуги46 просмотров
- Сайт ветеринарной клиники "Тошка"/Моб. Ост. заявку40 просмотров
- Сайт ветеринарной клиники "Тошка"/Моб. Меню-135 просмотров
- Сайт ветеринарной клиники "Тошка"/Моб. Главная29 просмотров
- Сайт-каталог рецептов "TastyEarth"/Стр. рецепта29 просмотров
- Сайт-каталог рецептов "TastyEarth"/"Франц. кухня"28 просмотров
- Сайт-каталог рецептов "TastyEarth"/"Европ. кухня"27 просмотров
- Сайт-каталог рецептов "TastyEarth"/Страница Поиска26 просмотров
- Сайт-каталог рецептов "TastyEarth"/Меню27 просмотров