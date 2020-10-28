naomigamer

Ульяна naomigamer

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Художник-иллюстратор и фотограф.
  • Рисую различные иллюстрации, обложки к книгам, принты, открытки и многое другое.
  • Пишу картины маслом и акрилом, занимаюсь росписью дерева и одежды.
  • Провожу съемки:
  • Индивидуальные;
  • Love Story;
  • С животными;
  • Предметные и интерьерные.
Дополнительно продаю готовые работы и картины, делаю ретушь и цветкор.

Преподаю подросткам и взрослым, изучение базы.

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга