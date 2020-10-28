Художник-иллюстратор и фотограф.
- Рисую различные иллюстрации, обложки к книгам, принты, открытки и многое другое.
- Пишу картины маслом и акрилом, занимаюсь росписью дерева и одежды.
- Провожу съемки:
- Индивидуальные;
- Love Story;
- С животными;
- Предметные и интерьерные.
Преподаю подросткам и взрослым, изучение базы.
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Портфолио
- Различные фотографии, животные и предметы.70 просмотров
- Различные фотографии, индивидуальные.49 просмотров
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
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Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга