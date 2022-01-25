Веб-разработчик и специалист по автоматизации | PHP, JS & Vue.js, Golang, Python, Bash

Специалист в области Веб-технологий.

Сайты «под ключ», автоматизация процессов, бэкенд любой сложности, работа с базами данных.

Индивидуальный подход и предварительное обсуждение деталей проекта, для того, чтобы учесть возможные нюансы и сформировать решение, которое подойдет Вашим целям.

Выполняю работы по фронтенд части на чистом HTML, CSS, JS или с применением фреймворка Vue.js.