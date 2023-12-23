naphthyzinum3000

София naphthyzinum3000

 
21 годРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Была
7 дней назад
Приветствую!

Меня зовут София, и я - графический дизайнер. Имею среднее профессионально образование по специальности дизайн. Работаю преимущественно в минималистичном простом стиле.

Могу создать для Вас:

  • Дизайн бумажной продукции: визитки, листовки и т.п.;

  • Изображения для интернета: аватарки, обложки для пабликов и т.п.

Работаю в программах:

  • Adobe Illustrator;

  • Adobe Photoshop;

  • Adobe InDesign.

Телеграм: https://t.me/desonyam
Почта: [email protected]

Буду рада иметь с вами дело!