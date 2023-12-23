Приветствую!
Меня зовут София, и я - графический дизайнер. Имею среднее профессионально образование по специальности дизайн. Работаю преимущественно в минималистичном простом стиле.
Могу создать для Вас:
Дизайн бумажной продукции: визитки, листовки и т.п.;
Изображения для интернета: аватарки, обложки для пабликов и т.п.
Работаю в программах:
Adobe Illustrator;
Adobe Photoshop;
Adobe InDesign.
Телеграм: https://t.me/desonyam
Почта: [email protected]
Буду рада иметь с вами дело!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Листовка об игре "Путешествующие камешки"нет просмотров
- Презентация по теме "Виды и формы бизнеса"нет просмотров
- Дизайн визитки, логотипа для цветочного магазина5 просмотров
- Дизайн визитки для мебельного магазина6 просмотров