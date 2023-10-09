Создание интернет-магазинов на базе InSales или Shopify, любая сложность.
Профессиональная вёрстка
Магазины на InSales / Shopify
КАЧЕСТВЕННО / ОТВЕТСТВЕННО / СРОКИ / ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ
опыт работы:
~ на сайте - 12 лет
~ вёрстка - 14 лет
~ InSales - 10 лет (бывш. сотрудник InSales)
~ Shopify магазины и доработки - 2 года
~ SEO - 1 год
~ тонны готового функционала и наработок
~ 100% без посредников
HTML5/PHP/Liquid/CSS3/JS/Bootstrap
PageSpeed/Schema/SEO
- качественно и ответственно подойду к Вашему проекту.
- я не работаю с посредниками и потому Вы всегда можете рассчитывать на одинаково качественный результат
p.s. нет времени обновлять портфолио и поддерживать его актуальность. Некоторые примеры работ смотрите в моём втором профиле https://www.fl.ru/users/narby/ (более новые по запросу).
Спасибо!
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