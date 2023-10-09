Создание интернет-магазинов на базе InSales или Shopify, любая сложность.

Профессиональная вёрстка

Магазины на InSales / Shopify

КАЧЕСТВЕННО / ОТВЕТСТВЕННО / СРОКИ / ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ

опыт работы:

~ на сайте - 12 лет

~ вёрстка - 14 лет

~ InSales - 10 лет (бывш. сотрудник InSales)

~ Shopify магазины и доработки - 2 года

~ SEO - 1 год

~ тонны готового функционала и наработок

~ 100% без посредников

HTML5/PHP/Liquid/CSS3/JS/Bootstrap

PageSpeed/Schema/SEO

- качественно и ответственно подойду к Вашему проекту.

- я не работаю с посредниками и потому Вы всегда можете рассчитывать на одинаково качественный результат

p.s. нет времени обновлять портфолио и поддерживать его актуальность. Некоторые примеры работ смотрите в моём втором профиле https://www.fl.ru/users/narby/ (более новые по запросу).

Спасибо!