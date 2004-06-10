Дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Nartay!

И я очень рад что ты заглянул на мой профиль. Давайте я расскажу вам о себе!

Мне 16 лет. И я опытный фрилансер. Живу в Казахстане и очень хочу иметь своих клиентов.

Навыки:

◘ 3д дизайн;

◘ 2д дизайн;

◘ Создавать необходимые обложки для видео/группы/сайта, аватарки для ютуб каналов;

◘ Создавать логотип;

◘ Видео-монтажер;

◘ Фото-дизайнер;

◘ Фотошоп(Photoshop cs6);

◘ Консультант по продвижение ютуб каналов;

Почему именно я?

Выбирая меня в качестве фрилансера, вы;

◘ Экономите время, так как я выполняю заказ быстро а главное качественно.

◘ Не будите беспокоится что я вас обману.

◘ Сохраните свои нервы. Т.к. в диалоге со мной вы будете чувствовать себя уверенно.

Примеры работ:

http://prntscr.com/tlbypq

http://prntscr.com/tlbzx9

http://prntscr.com/tlc0em

http://prntscr.com/tlc2do