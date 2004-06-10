Дизайнер
Здравствуйте. Меня зовут Nartay!
И я очень рад что ты заглянул на мой профиль. Давайте я расскажу вам о себе!
Мне 16 лет. И я опытный фрилансер. Живу в Казахстане и очень хочу иметь своих клиентов.
Навыки:
◘ 3д дизайн;
◘ 2д дизайн;
◘ Создавать необходимые обложки для видео/группы/сайта, аватарки для ютуб каналов;
◘ Создавать логотип;
◘ Видео-монтажер;
◘ Фото-дизайнер;
◘ Фотошоп(Photoshop cs6);
◘ Консультант по продвижение ютуб каналов;
Почему именно я?
Выбирая меня в качестве фрилансера, вы;
◘ Экономите время, так как я выполняю заказ быстро а главное качественно.
◘ Не будите беспокоится что я вас обману.
◘ Сохраните свои нервы. Т.к. в диалоге со мной вы будете чувствовать себя уверенно.
Примеры работ: