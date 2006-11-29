С данным фрилансером работали, работой были довольны, тут открыли проект, он оставил предложение, договорились, что будет рисовать открытку, если понравится закажем еще, он согласился дело было перед новым годом, все понимаем праздники, но потом он даже перестал отвечать на сообщения в ICQ -- Фрилансер принес свои извинения, что так получилось.