nasd

Гость nasd

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Mita
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$0
0 баллов
16 лет назад
Создание сайтов
Сотрудничество было длительным, зачастую работа удовлетворяла. Однако долго приходилось выискивать его в сети что бы он что-то сдал. В конце концов работа закончилась обманом, ему была дана предоплата за работу, но работа выпонена так и не была. Советую быть крайне аккуратными с данным исполнителем.
BoraDesign
Иван 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Поставить готовый статический сайт xHTML на CMS
МОЛОДЕЦ! Отличная работа! Ответственность, надежность. Буду рад работать вместе над проектами!
Было приятно работать, заказчик всегда был на связи и был всячки готов помочь в реализации проекта. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
$0
0 баллов
17 лет назад
Творческая работа художника
С данным фрилансером работали, работой были довольны, тут открыли проект, он оставил предложение, договорились, что будет рисовать открытку, если понравится закажем еще, он согласился дело было перед новым годом, все понимаем праздники, но потом он даже перестал отвечать на сообщения в ICQ -- Фрилансер принес свои извинения, что так получилось.
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
$10
10 баллов
17 лет назад
Новогодний дизайн для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
savvsavv
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
8 баллов
17 лет назад
Изменить дизайн магазина работающего на Shop-Scrip
Благодарю за оперативно проделанную работу Хотя у меня не было ни какого представления что да как ,все сам предложил сделал,потом только мелкие доработки.Приятно общаться и что важно всегда на связи.