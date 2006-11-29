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Отзывы заказчиков
$0
0 баллов
16 лет назад
Сотрудничество было длительным, зачастую работа удовлетворяла. Однако долго приходилось выискивать его в сети что бы он что-то сдал. В конце концов работа закончилась обманом, ему была дана предоплата за работу, но работа выпонена так и не была. Советую быть крайне аккуратными с данным исполнителем.
$50
10 баллов
17 лет назад
МОЛОДЕЦ! Отличная работа! Ответственность, надежность. Буду рад работать вместе над проектами!
Ответный отзыв
Было приятно работать, заказчик всегда был на связи и был всячки готов помочь в реализации проекта. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
$0
0 баллов
17 лет назад
С данным фрилансером работали, работой были довольны, тут открыли проект, он оставил предложение, договорились, что будет рисовать открытку, если понравится закажем еще, он согласился дело было перед новым годом, все понимаем праздники, но потом он даже перестал отвечать на сообщения в ICQ -- Фрилансер принес свои извинения, что так получилось.
$10
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
8 баллов
17 лет назад
Благодарю за оперативно проделанную работу Хотя у меня не было ни какого представления что да как ,все сам предложил сделал,потом только мелкие доработки.Приятно общаться и что важно всегда на связи.