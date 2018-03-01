Работая со мной Вы получаете:
гарантию качества | оперативную связь | творческий подход | соблюдение сроков
Мое портфолио:
https://www.behance.net/Anastasiart
Мои контакты:
Skype: anastasiyatkalenko
E-mail: [email protected]
Telegram/Whatsapp/Viber: +380995512521
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Отзывы заказчиков
$21
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Рекомендую, все ок
Ответный отзыв
Все норм
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $100от 7 дней
#124
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
#453
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $100от 4 дней
#1701