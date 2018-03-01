nast_art

Анастасия Ткаленко nast_art

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Работая со мной Вы получаете: 

гарантию качества | оперативную связь | творческий подход | соблюдение сроков

Мое портфолио:

https://www.behance.net/Anastasiart

Мои контакты:

Skype: anastasiyatkalenko

E-mail: [email protected]

Telegram/Whatsapp/Viber: +380995512521

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Отзывы заказчиков

fleet-cards
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$21
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать макет пластиковой карты
WordPress
Рекомендую, все ок
Все норм
Ответный отзыв
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $100от 7 дней
#124
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
#453
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $100от 4 дней
#1701