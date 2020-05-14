nastenadesigner

🔥 Осторожно, здесь только крутой и современный дизайн 🔥
Считаю, что качество – это главное в любой работе, а качественный, хорошо выполненный сайт – одна из главных составляющих успеха компании!
В основном занимаюсь занимаюсь созданием сайтов и лендингов. Так же специализируюсь на создании логотипов и моушн-роликов.
Главные преимущества работы со мной :
⠀
- Пунктуальность и ответственное отношение
- Профессионализм
- Соблюдение требований клиента
- Постоянная обратная связь
Примеры работ:
https://talkbanknew.tilda.ws/30
http://bombora.tilda.ws/culture
2)Логотипы:
3)Видео, моушн-ролики:
4)Презентации:
https://drive.google.com/open?id=1xh17BJn4uVCdIoVU1wgPX1ipIqn7Bklr
На данной бирже зарегистрировалась недавно, поэтому все отзывы и другие примеры работ сможете найти, перейдя по этой ссылке https://yandex.ru/uslugi/profile/AnastasiyaBaranova-200259
Условия сотрудничества:
- Безопасная сделка
- Предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!