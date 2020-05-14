nastenadesigner

🔥 Осторожно, здесь только крутой и современный дизайн 🔥

Считаю, что качество – это главное в любой работе, а качественный, хорошо выполненный сайт – одна из главных составляющих успеха компании!

В основном занимаюсь занимаюсь созданием сайтов и лендингов. Так же специализируюсь на создании логотипов и моушн-роликов.

Главные преимущества работы со мной :

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Пунктуальность и ответственное отношение

Профессионализм

Соблюдение требований клиента

Постоянная обратная связь

Примеры работ:

1)Сайты:

https://talkbanknew.tilda.ws/30

https://www.remontmacbook.ru/

http://bombora.tilda.ws/culture

https://www.lub-ljen.com/

http://chartcreate.ru/

http://www.safedeals.ru/

2)Логотипы:

https://yadi.sk/i/f6-

3)Видео, моушн-ролики:

https://vimeo.com/

4)Презентации:

https://drive.google.com/open?id=1xh17BJn4uVCdIoVU1wgPX1ipIqn7Bklr

На данной бирже зарегистрировалась недавно, поэтому все отзывы и другие примеры работ сможете найти, перейдя по этой ссылке https://yandex.ru/uslugi/profile/AnastasiyaBaranova-200259

Условия сотрудничества: