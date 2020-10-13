Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов HTML, CSS и JavaScript/Jquery + Контекстная реклама

Добрый день!

Я предлагаю разработку эффективного продающего сайта по отлаженной рабочей схеме. Это позволяет

получить действительно мощный бизнес-ресурс, приносящий прибыль Вашей компании.

ПОДХОД К САЙТАМ. ПОЧЕМУ ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ КРУТЫМИ?

Ясность, порядок и контроль. Четко представляю, как пошагово пройти все этапы работ,чтобы получить ожидаемый результат, при этом не тянуть со сроками, не упустить ничего важного, не вытрепать нервы себе и Вам.

Прорабатываю качество в трех аспектах. Для посетителей сайта (юзабилити и маркетинг), для заказчика(соответствие бизнес-целям), для поисковых систем (SEO friendly). Это и называется продающий сайт!

Никакой поточной штамповки по шаблону. Каждому проекту гарантирован по-настоящему индивидуальный подход с погружением в бизнес, с учетом всех пожеланий и проектированием деталей.

Комплексный подход к развитию бизнеса онлайн. Обеспечиваю полный цикл продвижения вашего проекта, от аналитики и планирования до реализации стратегии привлечения клиентов из интернет-источников.

ЧТО МОЖЕТ ВХОДИТЬ В РАЗРАБОТКУ САЙТА

Сбор и анализ информации

Анкетирование заказчика.

Обсуждение, уточнения.

Анализ сайтов конкурентов.

Формирование общего ТЗ на проект.

Формирование ТЗ заказчику по подготовке информации для наполнения сайта.

Контроль сбора информации заказчиком и прием информации для сайта.

Домен и хостинг

Помощь в выборе домена (адреса, названия) сайта.

Помощь в выборе хостинга, подходящего под Ваш сайт.

Приобретение домена и хостинга (права владения оформляются на заказчика).

Подключение домена к сайту.

Размещение готового сайта на хостинге.

Проектирование юзабилити сайта

Разработка общих требований к сайту.

Разработка требований по оформлению, кодингу и верстке.

Разработка требований к сквозным виджетам(шапка, подвал, меню, прочие виджеты).

Проектирование форм связи и форм заказа.

Кроссбраузерная верстка.

Ховеры при движении мыши по сайту (реакция элементов при наведении).

Реакция сайта на целевые действия (отправлено письмо с сайта, успешное оформление заказа и прочее).

Мобильная адаптивность всех страниц сайта.

Структура инавигация

Разработка структуры информационных разделов: о компании, миссия компании, история компании, сотрудники, сертификаты/лицензии, клиенты/партнеры, вакансии, представительства, портфолио и прочие.

Разработка меню сайта.

Дополнительные навигационные виджеты (баннеры и прочее).

Кнопка «Наверх» для быстрого скроллинга к началу страницы.

Маркетинг и конверсия

Формирование УТП (уникального торгового предложения) компании.

Проектирование коммерческих факторов на сайте.

Проектирование информативности сайта (вся нужная клиентам информация, материалы для скачивания).

Установка умного заказа обратного звонка.

SEO

Валидный код.

Оптимизация скорости загрузки.

ЧПУ адреса страниц.

Возможности для задания метатегов на страницах(Title, Keywords, Description).

Файл robots.txt.

Карта сайта sitemap.xml.

Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и Google Search Console.

Сдача и тестирование проекта