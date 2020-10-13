nastenka1598

Анастасия nastenka1598

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов HTML, CSS и JavaScript/Jquery + Контекстная реклама

Добрый день!

 Я предлагаю разработку эффективного продающего сайта по отлаженной рабочей схеме. Это позволяет

получить действительно мощный бизнес-ресурс, приносящий прибыль Вашей компании.    

ПОДХОД К САЙТАМ. ПОЧЕМУ ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ КРУТЫМИ?

  • Ясность, порядок и контроль. Четко представляю, как пошагово пройти все этапы работ,чтобы получить ожидаемый результат, при этом не тянуть со сроками, не упустить ничего важного, не вытрепать нервы себе и Вам.
  • Прорабатываю качество в трех аспектах. Для посетителей сайта (юзабилити и маркетинг), для заказчика(соответствие бизнес-целям), для поисковых систем (SEO friendly). Это и называется продающий сайт!
  • Никакой поточной штамповки по шаблону. Каждому проекту гарантирован по-настоящему индивидуальный подход с погружением в бизнес, с учетом всех пожеланий и проектированием деталей.
  • Комплексный подход к развитию бизнеса онлайн. Обеспечиваю полный цикл продвижения вашего проекта, от аналитики и планирования до реализации стратегии привлечения клиентов из интернет-источников.

ЧТО МОЖЕТ ВХОДИТЬ В РАЗРАБОТКУ САЙТА

 

Сбор и анализ информации

  • Анкетирование заказчика.
  • Обсуждение, уточнения.
  • Анализ сайтов конкурентов.
  • Формирование общего ТЗ на проект.
  • Формирование ТЗ заказчику по подготовке информации для наполнения сайта.
  • Контроль сбора информации заказчиком и прием информации для сайта.

Домен и хостинг

  • Помощь в выборе домена (адреса, названия) сайта.
  • Помощь в выборе хостинга, подходящего под Ваш сайт.
  • Приобретение домена и хостинга (права владения оформляются на заказчика).
  • Подключение домена к сайту.
  • Размещение готового сайта на хостинге.

Проектирование юзабилити сайта

  • Разработка общих требований к сайту.
  • Разработка требований по оформлению, кодингу и верстке.
  • Разработка требований к сквозным виджетам(шапка, подвал, меню, прочие виджеты).
  • Проектирование форм связи и форм заказа.
  • Кроссбраузерная верстка.
  • Ховеры при движении мыши по сайту (реакция элементов при наведении).
  • Реакция сайта на целевые действия (отправлено письмо с сайта, успешное оформление заказа и прочее).
  • Мобильная адаптивность всех страниц сайта.

Структура инавигация

  • Разработка структуры информационных разделов: о компании, миссия компании, история компании, сотрудники, сертификаты/лицензии, клиенты/партнеры, вакансии, представительства, портфолио и прочие.
  • Разработка меню сайта.
  • Дополнительные навигационные виджеты (баннеры и прочее).
  • Кнопка «Наверх» для быстрого скроллинга к началу страницы.

Маркетинг и конверсия

  • Формирование УТП (уникального торгового предложения) компании.
  • Проектирование коммерческих факторов на сайте.
  • Проектирование информативности сайта (вся нужная клиентам информация, материалы для скачивания).
  • Установка умного заказа обратного звонка.

SEO

  • Валидный код.
  • Оптимизация скорости загрузки.
  • ЧПУ адреса страниц.
  • Возможности для задания метатегов на страницах(Title, Keywords, Description).
  • Файл robots.txt.
  • Карта сайта sitemap.xml.
  • Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и Google Search Console.

Сдача и тестирование проекта

  • Подключение корпоративной почты на домене сайта.
  • Тестирование верстки.
  • Тестирование функционала.
  • Правки и доработки согласно ТЗ и по замечаниям заказчика.
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