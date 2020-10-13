Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов HTML, CSS и JavaScript/Jquery + Контекстная реклама
Добрый день!
Я предлагаю разработку эффективного продающего сайта по отлаженной рабочей схеме. Это позволяет
получить действительно мощный бизнес-ресурс, приносящий прибыль Вашей компании.
ПОДХОД К САЙТАМ. ПОЧЕМУ ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ КРУТЫМИ?
- Ясность, порядок и контроль. Четко представляю, как пошагово пройти все этапы работ,чтобы получить ожидаемый результат, при этом не тянуть со сроками, не упустить ничего важного, не вытрепать нервы себе и Вам.
- Прорабатываю качество в трех аспектах. Для посетителей сайта (юзабилити и маркетинг), для заказчика(соответствие бизнес-целям), для поисковых систем (SEO friendly). Это и называется продающий сайт!
- Никакой поточной штамповки по шаблону. Каждому проекту гарантирован по-настоящему индивидуальный подход с погружением в бизнес, с учетом всех пожеланий и проектированием деталей.
- Комплексный подход к развитию бизнеса онлайн. Обеспечиваю полный цикл продвижения вашего проекта, от аналитики и планирования до реализации стратегии привлечения клиентов из интернет-источников.
ЧТО МОЖЕТ ВХОДИТЬ В РАЗРАБОТКУ САЙТА
Сбор и анализ информации
- Анкетирование заказчика.
- Обсуждение, уточнения.
- Анализ сайтов конкурентов.
- Формирование общего ТЗ на проект.
- Формирование ТЗ заказчику по подготовке информации для наполнения сайта.
- Контроль сбора информации заказчиком и прием информации для сайта.
Домен и хостинг
- Помощь в выборе домена (адреса, названия) сайта.
- Помощь в выборе хостинга, подходящего под Ваш сайт.
- Приобретение домена и хостинга (права владения оформляются на заказчика).
- Подключение домена к сайту.
- Размещение готового сайта на хостинге.
Проектирование юзабилити сайта
- Разработка общих требований к сайту.
- Разработка требований по оформлению, кодингу и верстке.
- Разработка требований к сквозным виджетам(шапка, подвал, меню, прочие виджеты).
- Проектирование форм связи и форм заказа.
- Кроссбраузерная верстка.
- Ховеры при движении мыши по сайту (реакция элементов при наведении).
- Реакция сайта на целевые действия (отправлено письмо с сайта, успешное оформление заказа и прочее).
- Мобильная адаптивность всех страниц сайта.
Структура инавигация
- Разработка структуры информационных разделов: о компании, миссия компании, история компании, сотрудники, сертификаты/лицензии, клиенты/партнеры, вакансии, представительства, портфолио и прочие.
- Разработка меню сайта.
- Дополнительные навигационные виджеты (баннеры и прочее).
- Кнопка «Наверх» для быстрого скроллинга к началу страницы.
Маркетинг и конверсия
- Формирование УТП (уникального торгового предложения) компании.
- Проектирование коммерческих факторов на сайте.
- Проектирование информативности сайта (вся нужная клиентам информация, материалы для скачивания).
- Установка умного заказа обратного звонка.
SEO
- Валидный код.
- Оптимизация скорости загрузки.
- ЧПУ адреса страниц.
- Возможности для задания метатегов на страницах(Title, Keywords, Description).
- Файл robots.txt.
- Карта сайта sitemap.xml.
- Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и Google Search Console.
Сдача и тестирование проекта
- Подключение корпоративной почты на домене сайта.
- Тестирование верстки.
- Тестирование функционала.
- Правки и доработки согласно ТЗ и по замечаниям заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
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