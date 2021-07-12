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Анастасия
nastenka3
nastenka3
39 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
(-1)
Очень люблю работать с текстами.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Оксана
oksana_dviga
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов
$2
2 балла
4 года назад
Необходимо расшифровать видеозапись в текст 30 мин. (3 часть)
Исполнитель не выполнил задание, и написал об этом, когда должно было быть выдано готовое задание.
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Отзывы заказчиков
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