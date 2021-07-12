nastenka3

Анастасия nastenka3

 
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Очень люблю работать с текстами.

Отзывы заказчиков

oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов
$2
2 балла
4 года назад
Необходимо расшифровать видеозапись в текст 30 мин. (3 часть)
Исполнитель не выполнил задание, и написал об этом, когда должно было быть выдано готовое задание.