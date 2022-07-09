nastenka86

Анастасия Дубовенко nastenka86nastenka86
37 летУкраина/Николаев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайн, лендинг, сайт-визитка
Привет! Меня зовут Анастасия!
Создаю понятный и продающий дизайн для услуг и продуктов, сайты с продуманной структурой.
Я постоянно учусь и развиваюсь.
Кроме web-desing, у меня медицинское образование - я провизор, работала в медицинском маркетинге. Знаю тонкости этого направления.
6 лет опыта в продажах дают мне понимание о чем думает ваш клиент перед покупкой, что для него важно.При разработке сайта уделяю большое внимание изучению не только вашей целевой аудитории, но и анализу конкурентов.
Прорабатываю стильный дизайн и понятную логику сайта.
Предпочитаю работать в минималистическом стиле, каждая деталь дизайна продумана и имеет смысл.