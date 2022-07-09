nastenka86

Веб-дизайн, лендинг, сайт-визитка

Привет! Меня зовут Анастасия!

Создаю понятный и продающий дизайн для услуг и продуктов, сайты с продуманной структурой.

Я постоянно учусь и развиваюсь.

Кроме web-desing, у меня медицинское образование - я провизор, работала в медицинском маркетинге. Знаю тонкости этого направления.

6 лет опыта в продажах дают мне понимание о чем думает ваш клиент перед покупкой, что для него важно.При разработке сайта уделяю большое внимание изучению не только вашей целевой аудитории, но и анализу конкурентов.

Прорабатываю стильный дизайн и понятную логику сайта.

Предпочитаю работать в минималистическом стиле, каждая деталь дизайна продумана и имеет смысл.