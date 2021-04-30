Инженер

Я с лёгкостью перечерчу или начерчу то, что вам необходимо. Вы можете предоставить эскиз от руки (планировка бани, дома), отсканированный старый чертеж (который был на ватмане, миллиметровке, кальке), прислать скан плана БТИ или же другую информацию для отрисовки. По всем предоставленным материалам я выполняю чертеж в автокаде. После выполнения заказа, вы получаете результат в желаемых форматах.

Оцифровку всех чертежей я выполняю на компьютере при помощи Autodesk AutoCAD (автокад). В ходе работы в программе за счёт ручного черчения устраняются дефекты и неточности сканирования. Все это обеспечивает высокое качество полученного чертежа.