nastouille96

Анастасия Ивницкая nastouille96nastouille96
Ивницкая Анастасия Анатольевна
Цель: получения должности переводчикафранцузского языка.
Дата рождения: 21.10.1996, возраст 19 лет.
Семейное положение: замужем, детей нет.
Адрес: Киев, ул. Бальзака 4а кв 308,станция метро Нивки.
Телефон: (38)095-334-95-48, E-mail:[email protected]
Образование: (2012-2015) Киевскийпрофессиональный лицей сферы услуг,
специальность – оператор компьютерного набора, кассирв банке.
Опыт работы: 17.02.2015-08.05.2015«ТОВ Українськіпродуктові традиції».
- кассир в торговом зале.
Знание языков: украинский, русский – родные,английский - ниже среднего, французский – свободно.
Навыки работы
с компьютером: уверенныйпользователь: MS Office (Word,Excel,Power Point), навыки работы сИнтернет
Дополнительная
информация: коммуникабельность,доброжелательность, стрессоустойчивость.
Напротяжении 14 лет ездила во Францию!