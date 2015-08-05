nastouille96

Анастасия Ивницкая nastouille96

 
27 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Ивницкая Анастасия Анатольевна

Цель:                                      получения должности переводчикафранцузского языка.

 

Дата рождения:                    21.10.1996, возраст 19 лет.

 

Семейное положение:         замужем, детей нет.

 

Адрес:                                    Киев, ул. Бальзака 4а кв 308,станция метро Нивки.

 

Телефон:                               (38)095-334-95-48, E-mail:[email protected]

 

Образование:                       (2012-2015) Киевскийпрофессиональный лицей сферы услуг,

специальность – оператор компьютерного набора, кассирв банке.

 

Опыт работы:                                   17.02.2015-08.05.2015«ТОВ Українськіпродуктові традиції».

- кассир в торговом зале.

 

Знание языков:                    украинский, русский – родные,английский - ниже среднего, французский – свободно.

Навыки работы

 с компьютером:                  уверенныйпользователь: MS Office (Word,Excel,Power Point), навыки работы сИнтернет

Дополнительная

информация:                        коммуникабельность,доброжелательность, стрессоустойчивость.

                                               Напротяжении 14 лет ездила во Францию!

 

 