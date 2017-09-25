Создание качественных сайтов со стильным уникальным дизайном. Оставим ваших конкурентов позади.

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Воробей, я профессионально занимаюсь созданием дизайна для сайтов, с большим внимание отношусь к потребностям и задачам моих заказчиков. Гибкий график оплаты, информирование клиентов о всех этапах работы над макетами, а также доведение любого проекта до совершенства, делает сотрудничество со мной максимально удобным и комфортным.

Что Вы получаете при работе со мной:

создам дизайн для сайта, который выгодно представит Вас или Ваши услуги в интернете;

важно чтобы сайт был запущен во время, поэтому я сдаю работу в оговоренные сроки;

если при работе с моими макетами разработчик заметит какие-либо ошибки или нужны будут корректировки, я оказываю поддержку АБСОЛЮТНО БЕСЛПЛАТНО, на всех этапах работы с проектом.

я подготовлю удобную и понятную адаптивную версию для вашего будущего сайта;

Дизайн главной страницы от 3500 рублей. Срок выполнения 5-7 дней.

Дизайн внутренней страницы от 1000 рублей. Срок выполнения 1-3 дня.

Дизайн Landingpage от 4500 рублей. Срок выполнения 5-7 дней.

Разработка баннера от 800 рублей.

Разработка логотипа от 1000 рублей.

Разработка визиток от 1500 рублей.

1. Аналитика

В рамках данного этапа я детализирую задание, изучу ваше предложение и проведу анализ предложений конкурентов, это поможет найти наилучший путь решения поставленной задачи.

2. Цена и сроки исполнения

Исходя из задачи, мы договариваемся о цене и сроках исполнения проекта. Мы можем работать либо по безопасной сделке, либо по предоплате 50%.

3. Проектирование сайта

Я разработаю логичную и удобную структуру сайта, которую согласую с вами, этом поможет с минимальными затратами определиться с тем как будет выглядеть и работать ваш будущий сайт и сэкономить время на правках в будущем.

4. Дизайн для сайта

При разработке дизайна для сайта я ориентируюсь на фирменный стиль, либо разрабатываю " с нуля", с учетом ваших предпочтений у особенностей целевой аудитории. Последовательное информирование вас о всех этапах работы над макетом, позволит мне попасть в ваши ожидания с минимальными правками на выходе.

5.Согласование и полная оплата

После согласования всех разработанных мною макетов, вы производите оплату оставшейся суммы и я высылаю вам все исходники макетов в формате PSD,уже полностью готовые к дальнейшей работе с ним.

6. Обмениваемся отзывами. Поддержка.

При работе на фрилансе, как для исполнителя так и для заказчика важна репутация, сформировать которую можно в основном за счет отзывов, поэтому этому этапу работы я уделяю большое внимание и рассчитываю на вашу лояльность в этом вопросе. После сдачи проекта, я оказываю поддержку разработанных мною макетов

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

Как связаться со мной:

Карта Сбербанка, Райффайзенбанка

Webmoney

Яндекс Деньги

Моя ценность - достижение успеха через выполнение проекта на высоком уровне и как следствие удовлетворенность моих заказчиков. Пишите!