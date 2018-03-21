nastyache1992020

Ищите надежного работника?Вам сюда!Быстро, качественно и оригинально напишу любой текст

Имею филологическое образование. Исполнила свою детскую мечту стать журналистом. Пишу на заказ стихи, поздравления, сочинения. Имела дело с написанием рекламы и составлением олимпиад по литературе. Ради своего удовольствия сочиняю стихи и прозу.Постоянно занимаюсь саморазвитием и "оттачиванием пера". Уникальность статей гарантирую. Обещаю вдумчивый подход к написанию любой статьи и углубленное изучение каждой темы. Учту все ваши требования и пожелания.

Опыт работы в журналистике: 2,5 года.

Профессиональные навыки:

- хорошее владение русским языком;

- работа в ОС Windows на уровне пользователя;

- навыки работы в Internet;

- высокая скорость печати.

Профессиональные качества:

- способность излагать грамотно и доступно;

- коммуникабельность;

- ответственность;

- креативность;

- целеустремленность;

- способность к развитию

Знание языков:

Русский – свободно, английский – читаю свободно, пишу со словарем.