nastyache1992020

Имею филологическое образование. Исполнила свою детскую мечту стать журналистом. Пишу на заказ стихи, поздравления, сочинения. Имела дело с написанием рекламы и составлением олимпиад по литературе. Ради своего удовольствия сочиняю стихи и прозу.Постоянно занимаюсь саморазвитием и "оттачиванием пера". Уникальность статей гарантирую. Обещаю вдумчивый подход к написанию любой статьи и углубленное изучение каждой темы. Учту все ваши требования и пожелания.
Опыт работы в журналистике: 2,5 года.
Профессиональные навыки:
- хорошее владение русским языком;
- работа в ОС Windows на уровне пользователя;
- навыки работы в Internet;
- высокая скорость печати.
Профессиональные качества:
- способность излагать грамотно и доступно;
- коммуникабельность;
- ответственность;
- креативность;
- целеустремленность;
- способность к развитию
Знание языков:
Русский – свободно, английский – читаю свободно, пишу со словарем.